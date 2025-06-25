Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло, но не во всем регионе.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области показали услуги водоснабжения, однако они затронули только отдельную общину, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло в Первомайске, однако это не помогло. «Первомайское управление водопроводно-канализационного хозяйства» продолжает работать в убыток. С весны 2025 действуют следующие цены: 56,23 грн за кубометр водоснабжения и 36,18 грн за водоотвод.

Как отметил руководитель управления ЖКХ Александр Лысый, расчеты базировались на условии 100% уплаты населения. На самом деле, уровень сборов составляет лишь 70–75%, что автоматически приводит к дефициту. В результате водоканал снова оказался в затруднительном положении.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области не коснулось газоснабжения и электроэнергии. С 1 июля 2025 года стоимость на газ и электроэнергию для украинцев не изменятся. Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" продолжит поставлять топливо по цене 7,96 гривен за кубометр. Этот тариф предусмотрен в рамках плана "Фиксированный" и будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Цена на электроэнергию: без изменений не менее октября. Электроэнергия также останется по фиксированной цене – 4,32 грн/кВт*ч. По данным правительственного постановления №480 от 29.04.2025, изменять стоимость, по меньшей мере, до октября не планируют.

То есть, если рассчитать, то для типового домохозяйства из трех человек средний месячный платеж составит примерно 712,8 грн (за 165 кВт*ч).

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