Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області відбулося у червні в передмісті Харкова.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області сталося лише на окремі послуги та торкнулись одного з районів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області сталося у Дергачівській громаді. Там переглянуто ціни на послуги з вивезення сміття. Як повідомив голова громади В’ячеслав Задоренко, нові ціни почнуть діяти найближчим часом і стосуватимуться як мешканців приватного сектору, так і багатоквартирних будинків.

Відтепер вартість становитиме:

22,98 гривень на місяць за одну особу для мешканців приватного сектору (раніше — 20,29),

для мешканців приватного сектору (раніше — 20,29), 25,57 гривень на місяць за одну особу для мешканців багатоповерхівок (раніше — 22,58).

За словами очільника громади, це неповна вартість. Згідно з економічними розрахунками, повна собівартість становить:

35,57 грн на місяць на особу для приватного сектору;

на місяць на особу для приватного сектору; 39,58 грн для мешканців багатоквартирних будинків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області не торкнулося електроенергії та газопостачання. У квітні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Цей документ передбачає збереження фіксованих тарифів для побутових споживачів та забезпечення загальносуспільних інтересів у функціонуванні енергетичного ринку. Термін дії положення продовжено до 31 жовтня 2025 року.

Це означає, що індивідуальні та колективні побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію за сталою ціною — 4,32 грн за кВт-год.

Що стосується вартості природного газу, то в липні 2025 року для побутових клієнтів, які обслуговуються компанією «Нафтогаз», ціна залишатиметься незмінною — 7,96 гривень за кубометр.

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