Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло в июне в пригороде Харькова.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло только на отдельные услуги и затронули один из районов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло в Дергачевской общине. Там пересмотрены цены на услуги по вывозу мусора. Как сообщил глава общества Вячеслав Задоренко, новые цены начнут действовать в ближайшее время и будут касаться как жителей частного сектора, так и многоквартирных домов.

Теперь стоимость будет составлять:

22,98 гривен в месяц за одного человека для жителей частного сектора (ранее — 20,29),

для жителей частного сектора (ранее — 20,29), 25,57 гривен в месяц за одного человека для жителей многоэтажек (ранее — 22,58).

По словам главы общества, это неполная стоимость. Согласно экономическим расчетам, полная себестоимость составляет:

35,57 грн в месяц на человека для частного сектора;

в месяц на человека для частного сектора; 39,58 грн. для жителей многоквартирных домов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области не коснулось электроэнергии и газоснабжения. В апреле Кабинет Министров Украины принял решение продлить действие Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Этот документ предусматривает сохранение фиксированных тарифов для бытовых потребителей и обеспечение общественных интересов в функционировании энергетического рынка. Срок действия положения продлен до 31 октября 2025 года.

Это означает, что индивидуальные и коллективные бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по постоянной цене — 4,32 грн за кВт-ч.

Что касается стоимости природного газа, то в июле 2025 года для бытовых клиентов, обслуживаемых компанией "Нафтогаз", цена будет оставаться неизменной - 7,96 гривен за кубометр.

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