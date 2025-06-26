Робота для студентів у Харкові представлена різноманітними пропозиціями, які дозволяють поєднувати навчання з гідною та стабільною зайнятістю.

У Харкові відкриваються нові можливості для роботи студентів, повідомляє Politeka.

Зокрема, автопарк «G CAR», офіційний партнер Bolt, шукає водіїв таксі з оплатою 25 000 – 40 000 грн на місяць, 65% від першої поїздки, без застав та з можливістю викупу авто за 1 гривню. Компанія надає нові комфортні авто на газ, технічне обслуговування і ремонт за свій рахунок. Водій має бути охайним, пунктуальним і мати права категорії В.

Також невелика затишна піцерія в районі вулиць Ощєпкова, Рибалка та Танкопія (поруч із метро «Армійська») шукає бармена-офіціанта. Це чудова нагода для студентів, які прагнуть отримати перший досвід, поєднуючи навчання з підробітком.

Заклад пропонує зарплату від 13 000 до 15 000 грн із виплатами без затримок, гнучкий графік, який обговорюється індивідуально, а також можливість розвезення після роботи додому. Обіцяють дружній колектив, де цінують пунктуальність, охайність та доброзичливість.

Основні вимоги — це комунікабельність, бажання працювати з клієнтами, вміння підтримувати чистоту на робочому місці та добрий настрій. Досвід не є обов’язковим — головне мати бажання навчатись і бути відкритим до нових викликів.

Ще одна пропозиція — фахівець з обслуговування клієнтів у одному з провідних банків Харкова з зарплатою 27 000 – 38 000 грн, офіційним працевлаштуванням, графіком 5/2 і можливістю кар’єрного росту. Важливі навички — робота з клієнтами, залучення нових клієнтів, а також наявність середньої спеціальної або вищої освіти.

Отже, робота для студентів у Харкові представлена різноманітними пропозиціями, які дозволяють поєднувати навчання з гідною та стабільною зайнятістю.

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