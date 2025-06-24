Робота для пенсіонерів у Харкові стає усе більш доступною і різноманітною, а роботодавці частіше обирають людей із життєвим досвідом.

Багато компаній у місті відкриті до кандидатів поважного віку, тому робота для пенсіонерів у Харкові знайдеться всім бажаючим, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Харкові сьогодні включає різні напрями, зокрема й фізично нескладні. Наприклад, виробництво упаковки для фармацевтичної та косметичної продукції шукає укладальників-пакувальників. Працювати потрібно в чистому, опалюваному цеху, поруч із метро Левада.

Основні завдання: перевірити якість туб, підготувати картонну тару, виявити брак. Зарплата 20-22 тисячі гривень, графік змінний, п’ятиденний тиждень. Цінують уважність і відповідальність. Досвід вітається, але не обов’язковий.

Ще один варіант — продавець у магазині одягу та взуття секонд-хенд. Тут головне бути чесним і тримати порядок. Графік гнучкий, магазин працює з дев’ятої до вісімнадцятої, є щоденна оплата і відсотки з продажів. Колектив невеликий і дружній.

Є й вакансії прибиральників. Роботодавець пропонує як постійну зайнятість, так і часткову. Локації є по всьому місту, зокрема на Аерокосмічному проспекті. Графік обирають індивідуально. Зарплата до 15 000, виплати без затримок двічі на місяць.

Для новачків у перший місяць можливі аванси щотижня. Є бонуси, підтримка та кар’єрне зростання. Тож робота для пенсіонерів у Харкові справді є. Якщо є бажання не сидіти на місці — можливості знайдуться.

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