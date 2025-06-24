Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее и разнообразнее, а работодатели чаще выбирают людей с жизненным опытом.

Многие компании в городе открыты к кандидатам преклонных лет, поэтому работа для пенсионеров в Харькове найдется всем желающим, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Харькове сегодня включает разные направления, в том числе и физически несложные. Например, производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции ищет упаковщиков. Работать нужно в чистом, отапливаемом цехе, рядом с метро Левада.

Основные задачи: проверить качество туб, подготовить картонную тару, выявить нехватку. Зарплата 20-22 тысяч гривен, график переменный, пятидневная неделя. Ценят внимательность и ответственность. Опыт приветствуется, но не обязателен.

Еще один вариант – продавец в магазине одежды и обуви секонд-хенд. Здесь главное быть честным и соблюдать порядок. График гибкий, магазин работает с девятого до восемнадцатого, есть ежедневная оплата и проценты по продажам. Коллектив небольшой и дружественный.

Есть и вакансии уборщиков. Работодатель предлагает как постоянную занятость, так и частичную. Локации есть по всему городу, в частности, на Аэрокосмическом проспекте. График выбирают индивидуально. Зарплата до 15 000, выплаты без задержек дважды в месяц.

Для новичков в первый месяц возможны авансы еженедельно. Есть бонусы, поддержка и рост карьеры. Так что работа для пенсионеров в Харькове действительно есть. Если есть желание не сидеть на месте возможности найдутся.

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