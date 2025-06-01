Містяни вже можуть переглянути графік відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Харкові, тому показуємо перелік адрес.

Відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Харкові торкнулося багатьох будинків у кількох районах міста, повідомляє Politeka.

На початку місяця мешканці міста знову стикаються з незручностями. Відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Харкові передбачають, що дехто залишиться без гарячого душу.

У будинку на Валентинівській 21-А гарячого водопостачання немає вже з 30 травня. Проблема полягає у дефекті внутрішньобудинкової системи, що зачепив одразу кілька квартир. Ремонт триває, обіцяють завершити до середини нового місяця, але мешканцям поки доводиться звикати до тимчасового дискомфорту.

Ще одна подібна ситуація зафіксована на вулиці Академіка Павлова 319. Там відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Харкові торкнулося всього під’їзду. Постачання відключили через аналогічний дефект. Відновлення також очікується лише після 15 числа.

Масштабніші роботи розгорнулися на кількох десятках адрес одразу. З 29 травня комунальники виконують планово-попереджувальний ремонт. Під обмеження потрапили будинки на Драгоманова, Амосова, Сонячній, Благодатній, Салтівському шосе, Велозаводській та Єдності. Завершення робіт заплановане на 5 число.

Отже, містян закликають готуватися ще деякий час потрепіти незручності, поки еомунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити водопостачання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: як отримати допомогу.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові: що зміниться у травні.

Як повідомляла Politeka, Найдешевші квартири в Харкові: що недорого можна купити у місті, фото привабливих пропозицій.