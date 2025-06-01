Горожане уже могут просмотреть график отключения воды на неделю со 2 по 8 июня в Харькове, поэтому показываем список адресов.

Отключение воды на неделю со 2 по 8 июня в Харькове коснулось многих домов в нескольких районах города, сообщает Politeka.

В начале месяца жители города снова сталкиваются с неудобствами. Отключение воды на неделю со 2 по 8 июня в Харькове предполагают, что некоторые останутся без горячего душа.

В доме на Валентиновской 21-А горячего водоснабжения нет уже с 30 мая. Проблема заключается в дефекте внутридомовой системы, затронувшем сразу несколько квартир. Ремонт продолжается, обещают завершить к середине нового месяца, но жителям пока приходится привыкать к временному дискомфорту.

Еще одна подобная ситуация зафиксирована на улице Академика Павлова 319. Там отключения воды на неделю со 2 по 8 июня в Харькове коснулось всего подъезда. Поставки отключили из-за аналогичного дефекта. Восстановление также ожидается только после 15 числа.

Более масштабные работы развернулись на нескольких десятках адресов сразу. С 29 мая коммунальщики выполняют планово-предупредительный ремонт. Под ограничения попали дома на Драгоманове, Амосове, Солнечном, Благодатном, Салтовском шоссе, Велозаводском и Единстве. Завершение работ запланировано на 5 число.

Итак, горожан призывают готовиться еще некоторое время испытать неудобства, пока эмунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: как получить помощь.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове: что изменится в мае.

Как сообщала Politeka, Самые дешевые квартиры в Харькове: что можно купить недорого в городе, фото привлекательных предложений.