Работа для студентов в Харькове представлена ​​разнообразными предложениями, позволяющими совмещать обучение с достойной и стабильной занятостью.

В Харькове открываются новые возможности работы студентов, сообщает Politeka.

В частности, автопарк G CAR, официальный партнер Bolt, ищет водителей такси с оплатой 25 000 – 40 000 грн в месяц, 65% от первой поездки, без залогов и с возможностью выкупа авто за 1 гривну. Компания предоставляет новые комфортабельные авто на газ, техническое обслуживание и ремонт за свой счет. Водитель должен быть аккуратным, пунктуальным и иметь права категории В.

Также небольшая уютная пиццерия в районе улиц Ощепкова, Рыбалка и Танкопия (рядом с метро Армейская) ищет бармена-официанта. Это отличный повод для студентов, стремящихся получить первый опыт, совмещая обучение с подработкой.

Заведение предлагает зарплату от 13 000 до 15 000 грн с выплатами без задержек, гибкий график, обсуждаемый индивидуально, а также возможность развоза после работы домой. Обещают дружеский коллектив, где ценят пунктуальность, аккуратность и доброжелательность.

Основные требования – это коммуникабельность, желание работать с клиентами, умение поддерживать чистоту на рабочем месте и хорошее настроение. Опыт не обязателен — главное иметь желание учиться и быть открытым к новым вызовам.

Еще одно предложение – специалист по обслуживанию клиентов в одном из ведущих банков Харькова с зарплатой 27 000 – 38 000 грн, официальным трудоустройством, графиком 5/2 и возможностью карьерного роста. Важные навыки – работа с клиентами, привлечение новых клиентов, а также наличие среднего специального или высшего образования.

Итак, работа для студентов в Харькове представлена ​​разнообразными предложениями, позволяющими совмещать обучение с достойной и стабильной занятостью.

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