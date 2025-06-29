Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові надаються одноразово, проте інші категорії вразливих українців теж можуть отримати їжу.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові надається громадською організацією "Їжа для харків'ян", проте варто розуміти, що видача відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили на сайті організації.

Після початку повномасштабного вторгнення тисячі харків’ян залишилися у місті, яке щодня продовжує тримати удар. Частина людей втратила майже все — дім, рідних, засоби до існування. Саме для таких категорій населення організація надає гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни та найнеобхіднішого для життя.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові надаються одноразово. Важливо: допомогу можуть отримати як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені особи, які належать до вразливих категорій. Проте важливо зазначити, що організація працює виключно в межах Харківської територіальної громади — на території області вона свою діяльність не здійснює.

Як повідомляється, щоб отримати допомогу потрібно заповнити онлайн-форму та чекати на дзвінок від фонду. Крім того, на своїх сторінках в соціальних мережах волонтери постійно публікують інформацію про нову роздачу безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові.

Хто має право звернутися по допомогу:

Особи з інвалідністю (І, ІІ, ІІІ групи).

(І, ІІ, ІІІ групи). Літні люди віком від 70 років і старші — для підтвердження статусу потрібен паспорт та ІПН.

— для підтвердження статусу потрібен паспорт та ІПН. Особи з тяжкими захворюваннями , які мають невиліковний діагноз або серйозні проблеми зі здоров’ям — потрібно надати медичну довідку від лікаря, паспорт і ІПН.

, які мають невиліковний діагноз або серйозні проблеми зі здоров’ям — потрібно надати медичну довідку від лікаря, паспорт і ІПН. Люди, прикути до ліжка (лежачі хворі) — потрібні документи, підтверджуюча довідка від лікаря.

(лежачі хворі) — потрібні документи, підтверджуюча довідка від лікаря. Особи, які повністю втратили зір, слух або можливість говорити .

. Самотні мами чи тати , які виховують дитину або кількох дітей без участі другого з батьків (через розлучення, смерть чи інші обставини) — потрібно надати паспорт, ІПН, свідоцтва про народження дітей, а також документ, що підтверджує самотнє виховання (наприклад, свідоцтво про розлучення або про смерть).

, які виховують дитину або кількох дітей без участі другого з батьків (через розлучення, смерть чи інші обставини) — потрібно надати паспорт, ІПН, свідоцтва про народження дітей, а також документ, що підтверджує самотнє виховання (наприклад, свідоцтво про розлучення або про смерть). Багатодітні сім’ї , що виховують трьох і більше дітей до 18 років — один з батьків має подати паспорт, ІПН та всі свідоцтва про народження дітей.

, що виховують трьох і більше дітей до 18 років — один з батьків має подати паспорт, ІПН та всі свідоцтва про народження дітей. Самотні люди без родини, які не мають рідних і проживають самі — підтвердженням слугуватиме довідка про склад сім’ї, а також паспорт і ІПН.

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