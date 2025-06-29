Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове предоставляются одноразово, однако другие категории уязвимых украинцев тоже могут получить еду.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове предоставляется общественной организацией "Еда для харьковчан", однако следует понимать, что выдача проходит не каждый день, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли на сайте организации.

После начала полномасштабного вторжения тысячи харьковчан остались в городе, ежедневно продолжающем держать удар. Часть людей потеряла почти все — дом, родные, средства к существованию. Именно для таких категорий населения организация оказывает гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, средств гигиены и необходимого для жизни.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове предоставляются единовременно. Важно: помощь могут получить как местные жители , так и внутренне перемещенные лица, принадлежащие к уязвимым категориям. Однако важно отметить, что организация работает исключительно в пределах Харьковской территориальной громады – на территории области она свою деятельность не осуществляет.

Как сообщается, чтобы получить помощь нужно заполнить онлайн-форму и ждать звонка от фонда. Кроме того, на своих страницах в социальных сетях волонтеры постоянно публикуют информацию о новой раздаче бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове.

Кто имеет право обратиться за помощью:

Лица с инвалидностью (I, II, III группы).

(I, II, III группы). Пожилые люди старше 70 лет — для подтверждения статуса нужен паспорт и ИНН.

— для подтверждения статуса нужен паспорт и ИНН. Лица с тяжелыми заболеваниями , имеющие неизлечимый диагноз или серьезные проблемы со здоровьем - нужно предоставить медицинскую справку от врача, паспорт и ИНН.

, имеющие неизлечимый диагноз или серьезные проблемы со здоровьем - нужно предоставить медицинскую справку от врача, паспорт и ИНН. Люди, прикованные к постели (лежачие больные) — нужны документы, подтверждающие справку от врача.

(лежачие больные) — нужны документы, подтверждающие справку от врача. Лица, полностью потерявшие зрение, слух или возможность говорить .

. Одинокие мамы или папы , воспитывающие ребенка или нескольких детей без участия второго родителя (из-за развода, смерти или других обстоятельств) — нужно предоставить паспорт, ИНН, свидетельства о рождении детей, а также документ, подтверждающий одинокое воспитание (например, свидетельство о разводе или о смерти).

, воспитывающие ребенка или нескольких детей без участия второго родителя (из-за развода, смерти или других обстоятельств) — нужно предоставить паспорт, ИНН, свидетельства о рождении детей, а также документ, подтверждающий одинокое воспитание (например, свидетельство о разводе или о смерти). Многодетные семьи , воспитывающие трех и более детей до 18 лет — один из родителей должен предоставить паспорт, ИНН и все свидетельства о рождении детей.

, воспитывающие трех и более детей до 18 лет — один из родителей должен предоставить паспорт, ИНН и все свидетельства о рождении детей. Одинокие люди без семьи, не имеющие родных и проживающие сами — подтверждением будет служить справка о составе семьи, а также паспорт и ИНН.

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