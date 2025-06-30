Пенсія в Запоріжжі буде виплачуватися без вимог щодо повернення цих коштів.

Жінка, що отримує пенсію за віком в Запоріжжі, вирішила перейти на інший вид виплат, однак у результаті проведеного перерахунку розмір надходжень зменшився, що і спричинило утворення переплати, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у рішенні Запорізького районного судe.

Жінка звернулася за перерахунком пенсії у лютому 2024 року, після чого було виявлено невідповідність у документах, що підтверджують її зарплату, зокрема у формах додатків №4 і №5, які необхідні для призначення виплат за Законом України «Про державну службу».

Після надходження оновлених документів було встановлено розбіжності в сумі заробітної плати, що стало підставою для перегляду пенсії. При цьому перерахунок за цими даними призвів до зменшення виплат, а розрахунок грошей за попереднім законом був вигіднішим для отримувача. Через це й виникла переплата у розмірі 37 214 гривень.

Проте суд відмовив Пенсійному фонду у задоволенні позову. В матеріалах справи не було доказів того, що переплата виникла через помилку фонду чи недобросовісність жінки. Суд наголосив, що оновлені довідки про зарплату були надані не позивачем, а Департаментом соціального захисту населення Запорізької ОДА, що виключає порушення з боку відповідачки.

Отже, суд встановив, що переплата не є наслідком технічної помилки чи умисних дій пенсіонерки, а відтак рішення ПФУ про стягнення коштів є необґрунтованим. Пенсія в Запоріжжі буде виплачуватися без вимог щодо повернення цих коштів.

Рішення суду є важливим для захисту прав пенсіонерів під час складних процедур перерахунку і підтверджує необхідність ретельної перевірки документів перед пред’явленням фінансових претензій.

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