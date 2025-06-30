Пенсия в Запорожье будет выплачиваться без требований по возврату этих средств.

Женщина, получающая пенсию по возрасту в Запорожье, решила перейти на другой вид выплат, однако в результате проведенного перерасчета размер поступлений уменьшился, что и повлекло за собой образование переплаты, сообщает Politeka.

Об этом говорится в решении Запорожского районного суда.

Женщина обратилась за перерасчетом пенсии в феврале 2024 года, после чего было обнаружено несоответствие в документах, подтверждающих ее зарплату, в частности в формах приложений №4 и №5, необходимых для назначения выплат по Закону Украины «О государственной службе».

После поступления обновленных документов было установлено разногласие в сумме заработной платы, что стало основанием для пересмотра пенсии. При этом перерасчет по этим данным привел к уменьшению выплат, а расчет денег по предыдущему закону был более выгодным для получателя. Поэтому и возникла переплата в размере 37 214 гривен.

Однако суд отказал Пенсионному фонду в удовлетворении иска. В материалах дела не было доказательств того, что переплата возникла из-за ошибки фонда или недобросовестности женщины. Суд подчеркнул, что обновленные справки о зарплате были предоставлены не истцом, а Департаментом социальной защиты населения Запорожской ОГА, исключающим нарушения со стороны ответчика.

Следовательно, суд установил, что переплата не является следствием технической ошибки или умышленных действий пенсионерки, а следовательно решение ПФУ о взыскании средств необоснованно. Пенсия в Запорожье будет выплачиваться без требований по возврату этих средств.

Решение суда важно для защиты прав пенсионеров во время сложных процедур пересчета и подтверждает необходимость тщательной проверки документов перед предъявлением финансовых претензий.

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