Пенсія у Дніпрі стала предметом обговорень у суді, який і прийняв рішення.

У Дніпрі жінка домоглася через суд виплати недоотриманої пенсії свого померлого чоловіка, яка склала 189 477 гривень, повідомляє Politeka.

Вона є вдовою пенсіонера органів внутрішніх справ МВС України і звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з проханням отримати нараховані, але невиплачені гроші чоловіка.

Проте ПФУ відмовив у виплаті, посилаючись на норму Закону України № 2262-ХІІ, згідно з якою такі суми не включаються до спадщини. Про це йдеться у рішенні Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 26 березня 2025 року.

Чоловік помер після тривалого перебування на пенсійному обліку. У 2022 році він подав заяву на перерахунок виплат з урахуванням оновленої довідки про грошове забезпечення, але отримав відмову від ПФУ. Сума заборгованості за пенсійними виплатами до моменту смерті сягнула 189 477 гривень. Після його смерті дружина, як спадкоємець першої черги, подала заяву до ПФУ з вимогою отримати ці кошти.

ПФУ надіслав відповідь нотаріусу, що згідно з чинним законодавством недоотримані кошти не входять до складу спадщини і має виплачуватися лише тим, хто отримує пенсію у разі втрати годувальника. Однак суд дійшов іншої думки.

Жовтневий районний суд Дніпропетровська постановив задовольнити позов вдови та зобов’язати Пенсійний фонд виплатити їй пенсію померлого чоловіка. Суд пояснив, що нарахована, але не отримана пенсія у Дніпрі є частиною спадщини, а тому вдова має право на ці кошти як законний спадкоємець.

Спірну суму буде стягнуто відповідно до рішення суду.

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