Пенсия в Днепре стала предметом обсуждения в суде, который и принял решение.

В Днепре женщина добилась через суд выплаты недополученной пенсии умершему мужчине, которая составила 189 477 гривен, сообщает Politeka.

Она вдова пенсионера органов внутренних дел МВД Украины и обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области с просьбой получить начисленные, но невыплаченные деньги мужа.

Однако ПФУ отказал в выплате, ссылаясь на норму Закона Украины № 2262-ХІІ, согласно которой такие суммы не включаются в наследство. Об этом идет речь в решении Жовтневого районного суда Днепропетровска от 26 марта 2025 года.

Мужчина скончался после продолжительного пребывания на пенсионном учете. В 2022 году он подал заявление на перерасчет выплат с учетом обновленной справки о денежном довольствии, но получил отказ от ПФУ. Сумма задолженности по пенсионным выплатам к моменту смерти достигла 189 477 гривен. После его смерти жена как наследник первой очереди подала заявление в ПФУ с требованием получить эти средства.

ПФУ направил ответ нотариусу, что согласно действующему законодательству недополученные средства не входят в состав наследства и должны выплачиваться только тем, кто получает пенсию в случае потери кормильца. Однако суд пришел к другому мнению.

Жовтневый районный суд Днепропетровска постановил удовлетворить иск вдовы и обязать Пенсионный фонд выплатить ей пенсию умершего мужчины. Суд объяснил, что начисленная, но не полученная пенсия в Днепре является частью наследства, поэтому вдова имеет право на эти средства как законный наследник.

Спорная сумма будет взыскана в соответствии с решением суда.

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