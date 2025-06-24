У Миколаївській області чоловік, який отримував житлову субсидію, повинен повернути Пенсійному фонду надміру виплачену суму у 15 967 гривень, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з тим, що під час верифікації виявили його депозитний рахунок в Ощадбанку на суму понад 100 тисяч гривень, про наявність якого він не повідомив. Така ситуація стала причиною порушення умов отримання виплат. Про це йдеться у рішенні Веселинівського районного суду Миколаївської області від 26 травня 2025 року.

Чоловік звернувся до Пенсійного фонду з заявою на субсидію у жовтні 2021 року і отримав рішення про призначення виплат у травні 2023 року. Вона була призначена на період з 01.05.2023 по 31.03.2024. За регламентом, Мінфін проводив перевірку достовірності інформації щодо доходів та майнового стану.

В результаті верифікації встановили, що заявник має відкритий депозит у Полтавському обласному управлінні Ощадбанку, що перевищує 100 тисяч грн, про що він не повідомив під час подачі документів.

Пенсійний фонд надіслав чоловіку листи про припинення виплат та роз’яснення щодо процедури поновлення надходжень у разі подання достовірної інформації. Однак надміру отримані гроші в розмірі 15 967 гривень у добровільному порядку повернуто не було. Тому фонд звернувся до суду з вимогою стягнути цю суму.

Суд задовольнив позов ПФУ та постановив стягнути з чоловіка суму надміру виплаченої субсидії. Водночас, враховуючи, що відповідач є пенсіонером за інвалідністю, суд дозволив розстрочити виконання рішення на 5 місяців із щомісячною виплатою по 3 193 гривні.

Субсидія у Миколаївській області виплачується з дотриманням жорстких правил верифікації, і у разі порушень отримувачам доводиться повертати надміру отримані кошти.

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