В Николаевской области мужчина, получавший жилищную субсидию, должен вернуть Пенсионному фонду излишне выплаченную сумму в 15 967 гривен, сообщает Politeka.

Это связано с тем, что при верификации обнаружили его депозитный счет в Сбербанке на сумму более 100 тысяч гривен, о наличии которого он не сообщил. Такая ситуация стала причиной нарушения условий получения выплат. Об этом говорится в решении Веселиновского районного суда Николаевской области от 26 мая 2025 года.

Мужчина обратился в Пенсионный фонд с заявлением на субсидию в октябре 2021 года и получил решение о назначении выплат в мае 2023 года. Она была назначена на период с 01.05.2023 по 31.03.2024г. По регламенту Минфин проводил проверку достоверности информации относительно доходов и имущественного положения.

В результате верификации установили, что заявитель имеет открытый депозит в Полтавском областном управлении Сбербанка, что превышает 100 тысяч грн, о чем он не сообщил при подаче документов.

Пенсионный фонд направил мужчине письма о прекращении выплат и разъяснениях по процедуре возобновления поступлений в случае предоставления достоверной информации. Однако чрезмерно полученные деньги в размере 15 967 гривен в добровольном порядке возвращены не были. Поэтому фонд обратился в суд с требованием взыскать эту сумму.

Суд удовлетворил иск ПФУ и постановил взыскать с мужчины сумму излишне выплаченной субсидии. В то же время, учитывая, что ответчик является пенсионером по инвалидности, суд разрешил рассрочить исполнение решения на 5 месяцев с ежемесячной выплатой по 3 193 гривны.

Субсидия в Николаевской области выплачивается с соблюдением жестких правил верификации, и в случае нарушений получателям приходится возвращать излишне полученные средства.

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