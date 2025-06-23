Нова система оплати за проїзд у Миколаєві доступна для всіх охочих.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві значно спростила життя містянам і гостям міста, дозволивши здійснювати поїздки з комфортом та без зайвих клопотів, повідомляє Politeka.

Зокрема, впровадження єдиного QR-коду, сумісного з усіма банками, дало змогу пасажирам здійснити понад 207 тисяч платежів лише у квітні 2025 року.

Однією з головних переваг нової системи є можливість пересадки між різними видами електротранспорту без повторної оплати протягом 90 хвилин. При цьому тариф становить лише 8 гривень, тоді як звичайний паперовий квиток коштує 10 гривень. Це не тільки зручно, а й економічно вигідно для пасажирів.

Крім одноразових поїздок, пропонується великий вибір проїзних. Можна придбати квитки на 7 або 15 днів, місячні, а також спеціальні студентські або туристичні абонементи — на один або два дні з можливістю користування всіма видами електротранспорту. Такий підхід дає змогу планувати витрати та уникати щоденного пошуку квитків.

Задля ще більшої зручності впроваджено платіж за допомогою картки національного кешбеку. Для цього достатньо додати її до Apple Pay або Google Pay, відсканувати QR-код у салоні транспорту, обрати картку й підтвердити оплату. Це суттєво скорочує час і позбавляє необхідності мати при собі готівку.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві доступна для всіх охочих. Детальніше про тарифи та варіанти проїзних можна дізнатись на сайті КП "Миколаївелектротранс".

Міські поїздки стануть не лише зручнішими, а й технологічно сучасними. Миколаїв упевнено крокує в бік цифрової мобільності для всіх мешканців та гостей міста.

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