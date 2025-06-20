Місцеві мешканці можуть претендувати на грошову допомогу для пенсіонерів від ООН у Харківській області.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Харківській області вже стала рятівним колом для багатьох, і у 2025 році програма продовжить діяти з розширеними умовами, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Харківській області передбачена для тих, хто опинився в особливо складних умовах через війну, зокрема для людей літнього віку, які мають мінімальні доходи або самотньо виховують дитину.

Починаючи з 13 січня 2025 року, на території нашого регіону запрацювали спеціальні пункти збору даних для участі в програмі багатоцільової підтримки. Як повідомляють у Агентстві у справах біженців, тепер розмір виплат збільшено.

Якщо раніше люди отримували 2 200 гривень, то тепер йдеться вже про 3 600 гривень на одну особу. Загалом це означає 10 800 протягом трьох місяців. Такі суми можуть значно підтримати у забезпеченні базових потреб, особливо тих, хто залишився без стабільного доходу.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН у Харківській області розрахована не тільки на тих, хто був змушений виїхати зі свого дому, а й на людей, які повернулися після евакуації або жили весь цей час у зоні бойових дій. Щоб отримати виплати, літній людині потрібно відповідати кільком критеріям.

Наприклад, дохід має бути меншим ніж 5 400 гривень на одного члена родини. Крім того, необхідно, щоб людина не отримувала фінансову підтримку від інших гуманітарних організацій упродовж останніх трьох місяців.

Заявки можуть подавати як особи, які мають статус ВПО, так і ті, хто повернувся з-за кордону. Головне, аби родина або сам заявник входили до однієї з визначених вразливих груп.

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