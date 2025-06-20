Местные жители могут претендовать на денежную помощь для пенсионеров от ООН в Харьковской области.

Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Харьковской области уже стало спасительным кругом для многих, и в 2025 году программа продолжит действовать с расширенными условиями, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Харьковской области предусмотрена для тех, кто оказался в особо сложных условиях из-за войны, в частности для пожилых людей, имеющих минимальные доходы или одиноко воспитывающих ребенка.

Начиная с 13 января 2025 г., на территории нашего региона заработали специальные пункты сбора данных для участия в программе многоцелевой поддержки. Как сообщают в Агентстве по делам беженцев, теперь размер выплат увеличен.

Если раньше люди получали 2200 гривен, то теперь речь идет уже о 3600 гривен на одного человека. В общей сложности это означает 10 800 в течение трех месяцев. Такие суммы могут значительно поддержать в обеспечении базовых потребностей, особенно оставшихся без стабильного дохода.

Денежная помощь для пенсионеров от ООН в Харьковской области рассчитана не только на тех, кто был вынужден уехать из своего дома, но и на людей, вернувшихся после эвакуации или живших все это время в зоне боевых действий. Чтобы получить выплаты, пожилому человеку нужно соответствовать нескольким критериям.

Например, доход должен быть менее 5 400 гривен на одного члена семьи. Кроме того, необходимо, чтобы человек не получал финансовую поддержку от других гуманитарных организаций за последние три месяца.

Заявки могут подавать как лица, имеющие статус ВПЛ, так и те, кто вернулся из-за границы. Главное, чтобы семья или сам заявитель входили в одну из определенных уязвимых групп.

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