Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі стали можливою реальністю завдяки спільним зусиллям Caritas України та міжнародних партнерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються в межах проєкту “Продовження реагування на надзвичайні ситуації внаслідок російського вторгнення в Україну” (Emergency Appeal 2025), який реалізує благодійна організація Caritas за підтримки Caritas Internationalis, повідомляє Politeka.

Допомога охоплює найвразливіші категорії населення: внутрішньо переміщених осіб, літніх людей, а також тих, хто постраждав унаслідок бойових дій або втратив житло.

Один із ключових напрямів — продовольча безпека. Люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати продуктові набори, що містять базові продукти для щоденного споживання.

У межах напряму вода, санітарія і гігієна, Карітас надає гігієнічні набори, зокрема засоби для особистої гігієни, які є життєво необхідними у колективних центрах тимчасового проживання. Також реалізуються заходи з покращення санітарних умов у цих центрах, що особливо важливо для людей похилого віку та родин з дітьми.

Програма з питань житла передбачає допомогу тим, хто втратив свій дім. Організація сприяє тимчасовому розміщенню людей, надає інформаційну підтримку та допомагає знайти безпечне житло.

Не менш важливим є напрям соціальної згуртованості. Карітас підтримує ініціативи з інтеграції ВПО у місцеві громади, залучає до волонтерської діяльності, проводить психологічні заходи та освітні зустрічі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі стали можливою реальністю завдяки спільним зусиллям Caritas України та міжнародних партнерів. Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до регіонального представництва Карітасу у Запорізькій області або стежити за оновленнями на офіційному сайті організації.

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