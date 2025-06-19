Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье стали возможной реальностью благодаря общим усилиям Caritas Украины и международных партнеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье предоставляются в рамках проекта "Продолжение реагирования на чрезвычайные ситуации вследствие российского вторжения в Украину" (Emergency Appeal 2025), реализуемого благотворительной организацией Caritas при поддержке Caritas Internationalis, сообщает Politeka.

Помощь охватывает самые уязвимые категории населения: внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, а также пострадавших в результате боевых действий или потерявших жилье.

Одно из ключевых направлений — продовольственная безопасность . Оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах люди могут получить продуктовые наборы, содержащие базовые продукты для ежедневного потребления.

В пределах направления вода, санитария и гигиена , Каритас предоставляет гигиенические наборы , в том числе средства для личной гигиены, жизненно необходимые в коллективных центрах временного проживания. Также реализуются мероприятия по улучшению санитарных условий в этих центрах, что особенно важно для пожилых людей и семей с детьми.

Программа по вопросам жилья предусматривает помощь потерявшим свой дом. Организация способствует временному размещению людей, оказывает информационную поддержку и помогает найти безопасное жилье.

Не менее важно направление социальной сплоченности . Каритас поддерживает инициативы по интеграции ВПЛ в местные общины, вовлекает в волонтерскую деятельность, проводит психологические мероприятия и образовательные встречи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье стали возможной реальностью благодаря общим усилиям Caritas Украины и международных партнеров. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в региональное представительство Каритаса в Запорожской области или следить за обновлениями на официальном сайте организации.

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