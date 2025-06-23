Новая система оплаты за проезд в Николаеве значительно упростила жизнь горожанам и гостям города, позволив совершать поездки с комфортом и без лишних хлопот, сообщает Politeka.

В частности, внедрение единого QR-кода, совместимого со всеми банками, позволило пассажирам осуществить более 207 тысяч платежей только в апреле 2025 года.

Одним из главных преимуществ новой системы является возможность пересадки между разными видами электротранспорта без повторной оплаты в течение 90 минут. При этом тариф составляет всего 8 гривен, в то время как обычный бумажный билет стоит 10 гривен.

Помимо одноразовых поездок предлагается большой выбор проездных. Можно приобрести билеты на 7 или 15 дней, месячные, а также специальные студенческие или туристические абонементы – на один или два дня с возможностью пользования всеми видами электротранспорта. Такой подход позволяет планировать расходы и избегать ежедневного поиска билетов.

Для еще большего удобства введен платеж с помощью карты национального кэшбека. Для этого достаточно добавить ее в Apple Pay или Google Pay, отсканировать QR-код в салоне транспорта, выбрать карту и подтвердить оплату. Это существенно сокращает время и избавляет от необходимости иметь при себе наличные.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве доступна всем желающим. Подробнее о тарифах и вариантах проездных можно узнать на сайте КП "Николаевэлектротранс".

Городские поездки станут не только более удобными, но и технологически современными. Николаев уверенно идет в сторону цифровой мобильности для всех жителей и гостей города.

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