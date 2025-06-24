Обмеження руху транспорту у Львівській області має на меті не лише захист доріг, але й зменшення аварійних ситуацій у надмірну спеку.

Обмеження руху транспорту у Львівській області набули чинності з настанням літньої спеки, повідомляє Politeka.

Відтепер в денний час, коли температура повітря перевищує +28°C, великогабаритним вантажівкам заборонено пересуватися дорогами регіону.

Йдеться про транспортні засоби із загальною масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн. За даними Львівської обласної військової адміністрації, такі заходи впроваджені задля збереження дорожнього покриття, яке у спекотний період зазнає надмірного зношування.

Згідно з розпорядженням, тимчасові обмеження триватимуть упродовж усього літнього сезону. На визначених ділянках доріг вже встановлено відповідні дорожні знаки, а також облаштовано приблизно 60 спеціальних стоянок.

Тут водії великогабаритного транспорту зможуть перечекати дію заборони в безпечних умовах. Перелік місць розташування таких стоянок опублікований у відкритому доступі за лінком, наданим ЛОВА.

Разом з тим, заборона не поширюється на окремі категорії вантажів: зокрема, транспорт із небезпечними або швидкопсувними вантажами, живими тваринами, гуманітарною допомогою, товарами подвійного призначення, військовим майном або вантажами, що використовуються для ліквідації надзвичайних ситуацій.

У дні, коли температура не перевищує +28°C, рух великовантажних авто відбувається у звичайному режимі без заборон.

Контроль за дотриманням встановлених правил забезпечують підрозділи Національної поліції та Укртрансбезпеки. Вони проводять моніторинг ситуації на дорогах області та слідкують за тим, щоб обмеження не порушувалися.

Обмеження руху транспорту у Львівській області має на меті не лише захист доріг, але й зменшення аварійних ситуацій у надмірну спеку.

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