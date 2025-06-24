Ограничение движения транспорта во Львовской области имеет целью не только защиту дорог, но и уменьшение аварийных ситуаций в чрезмерную жару.

Ограничения движения транспорта во Львовской области вступили в силу с наступлением летнего зноя, сообщает Politeka.

Теперь в дневное время, когда температура воздуха превышает +28°C, крупногабаритным грузовикам запрещено передвигаться по дорогам региона.

Речь идет о транспортных средствах с общей массой более 24 тонн или нагрузкой на ось более 7 тонн. По данным Львовской областной военной администрации, такие меры предприняты для сохранения дорожного покрытия, которое в жаркий период испытывает чрезмерный износ.

Согласно распоряжению, временные ограничения будут продолжаться в течение всего летнего сезона. На определенных участках дорог уже установлены соответствующие дорожные знаки, а также обустроено около 60 специальных стоянок.

Здесь водители крупногабаритного транспорта смогут переждать запрета в безопасных условиях. Список мест размещения таких стоянок опубликован в открытом доступе по ссылке, предоставленному ЛОВА.

Вместе с тем, запрет не распространяется на отдельные категории грузов: в частности, транспорт с опасными или скоропортящимися грузами, живыми животными, гуманитарной помощью, товарами двойного назначения, военным имуществом или грузами, используемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В дни, когда температура не превышает +28°C, движение большегрузных автомобилей происходит в обычном режиме без запретов.

Контроль соблюдения установленных правил обеспечивают подразделения Национальной полиции и Укртрансбезопасности. Они проводят мониторинг ситуации на дорогах области и следят за тем, чтобы ограничения не нарушались.

Ограничение движения транспорта во Львовской области направлено не только на защиту дорог, но и уменьшение аварийных ситуаций в чрезмерную жару.

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