Місцевим мешканцям варто готуватися до графіка відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Львівській області.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Львівській області передбачає тимчасові незручності для жителів 14 населених пунктів, повідомляє Politeka.

Причина обмежень полягає у планових профілактичних рботах на газорозподільній станції, які триватимуть майже два дні. Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Львівській області важливо знати, щоб уникнути неприємних сюрпризів та підготуватися заздалегідь.

За інформацією Кам'янка-Бузької міської ради, перектиття блакитного палива розпочнеться о 9-й ранку 25 числа і триватиме до 26-го, орієнтовно після 17 години. Відповідно, жителям міста та 13 прилеглих сіл доведеться на якийсь час забути про блакитне паливо у своїх оселях.

Це планова процедура, яка потрібна для належного технічного обслуговування і безпеки мереж, і хоч часом вона викликає незручності, без неї не обійтися.

У зв’язку з цим, у місцевій раді закликають усіх мешканців перекрити контрольні та робочі крани газових приладів у своїх будинках і квартирах на період обмежень.

Це стандартна міра безпеки, яка допоможе уникнути непередбачуваних ситуацій. Важливо, що графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Львівській області охоплює такі села як Прибужани, Ягідня, Зубів-Міст, Обидів, Руда за Бугом, Гайок. Також до цього списку входить Дернів, Дальнич, Товмач, Батятичі, Липники, Сапіжанка і Тадані.

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