Местным жителям следует готовиться к графику отключения газа на неделю с 23 по 29 июня во Львовской области.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня во Львовской области предусматривает временные неудобства для жителей 14 населенных пунктов, сообщает Politeka.

Причина ограничений заключается в плановых профилактических работах на газораспределительной станции, которые продлятся почти два дня. График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня во Львовской области важно знать, чтобы избежать неприятных сюрпризов и подготовиться заранее.

По информации Каменка-Бужского городского совета, перектывание голубого топлива начнется в 9 утра 25 числа и продлится до 26-го, ориентировочно после 17 часов. Соответственно, жителям города и 13 близлежащих сел придется на время забыть о голубом топливе в своих домах.

Это плановая процедура, которая необходима для надлежащего технического обслуживания и безопасности сетей, и хотя она вызывает неудобства, без нее не обойтись.

В этой связи, в местном совете призывают всех жителей перекрыть контрольные и рабочие краны газовых приборов в своих домах и квартирах на период ограничений.

Это стандартная мера безопасности, которая поможет избежать непредсказуемых ситуаций. Важно, что график отключения газа на неделю с 23 по 29 июня Львовской области охватывает такие села как Прибужаны, Ягодня, Зубов-Мост, Обидов, Руда за Бугом, Гаек. Также в этот список входит Дернов, Дальнич, Товмач, Батятичи, Липники, Сапижанка и Тадани.

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