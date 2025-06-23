Місцевим мешканцям в Полтаві доведеться терпіти деякі незручності через обмеження руху, тож розповідаємо, кого це торкнеться.

Обмеження руху в Полтаві на вулиці Решетилівській планують продовжити ще на два місяці, повідомляє Politeka.

Як інформує міськрада, причина та сама і вона полягає в капітальних ремонтних роботах на газопроводі. Замість обіцяного відкриття проїзду 10 червня, мешканцям доведеться трохи почекати.

Обмеження руху в Полтаві пов'язане з масштабним проєктом, що реалізується на ділянці від перехрестя з провулком Шевченка і до вулиці Героїв ОУН. Зокрема, перекриття зачіпає територію біля зупинки громадського транспорту «11 школа».

Тут працюють фахівці приватного підприємства «Полтавабудкомплекс». Їхнє завдання полягає в тому, щоб провести капремонт і повністю замінити частину газопроводу середнього тиску. Через це частину дороги довелося перекрити.

Обмеження руху в Полтаві діяло до 10 червня, але терміни посунули. Якщо члени виконкому погодять зміни, пересування тут залишиться ускладненим до 20 серпня 2025 року. Такі зміни для водіїв і пасажирів означають, що зручніше поки що об’їжджати район або обирати інші маршрути.

У міськраді кажуть, що все робиться на благо мешканців і для безпеки. Звісно, тимчасові незручності — це завжди стрес, особливо влітку, коли в місті й так чимало дорожніх робіт.

До слова, це не єдина новина, яка впливає на трафік у місті. Управління ЖКГ уклало договори одразу з двома компаніями, які вже взялися ремонтувати вулиці, тротуари, проїзди між дворами і прибудинкові території.

Загалом до кінця року обіцяють привести до ладу аж 70 об'єктів у різних мікрорайонах громади. Під це вже закладено понад 94 мільйони гривень.

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