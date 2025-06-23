Местным жителям в Полтаве придется терпеть некоторые неудобства из-за ограничения движения, поэтому рассказываем, кого это коснется.

Ограничение движения в Полтаве по улице Решетиловской планируют продлить еще на два месяца, сообщает Politeka.

Как информирует горсовет, причина та же и она заключается в капитальных ремонтных работах на газопроводе. Вместо обещанного открытия проезда 10 июня жителям придется немного подождать.

Ограничение движения в Полтаве связано с масштабным проектом, реализуемым на участке от перекрестка с переулком Шевченко и до улицы Героев ОУН. В частности, перекрытие затрагивает территорию у остановки общественного транспорта "11 школа".

Здесь работают специалисты частного предприятия «Полтавастройкомплекс». Их задача состоит в том, чтобы произвести капремонт и полностью заменить часть газопровода среднего давления. По этой причине часть дороги пришлось перекрыть.

Ограничение движения в Полтаве действовало до 10 июня, но сроки сдвинулись. Если члены исполкома согласуют изменения, передвижение здесь останется усложненным до 20 августа 2025 года. Такие изменения для водителей и пассажиров означают, что удобнее пока объезжать район или выбирать другие маршруты.

В горсовете говорят, что все делается во благо жителей и для безопасности. Конечно, временные неудобства — это всегда стресс, особенно летом, когда в городе и так много дорожных работ.

К слову, это не единственная новость, влияющая на трафик в городе. Управление ЖКХ заключило договоры с двумя компаниями, которые уже взялись ремонтировать улицы, тротуары, проезды между дворами и придомовые территории.

Всего до конца года обещают привести в порядок 70 объектов в разных микрорайонах общины. Под это уже заложено более 94 миллионов гривен.

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