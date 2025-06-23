Новий графік поїздів у Волинській області зробить пересування країною більш зручними, тому розповідаємо, чого очікувати.

Новий графік поїздів у Волинській області передбачає запуск прямого маршруту з Ковеля до Рахова, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі компанії, спочатку даний рейс працював у тестовому режимі, але наразі став постійним.

Новий графік поїздів у Волинській області охопив напрямок, який донині був зручний далеко не для всіх. №368 тепер курсує як частина маршруту «Ковель – Ужгород», який повернули ще восени 2022 року.

Раніше "Укрзалізниця" говорила, що мова йде лише про два купейні вагони, але це тільки початок. Якщо попит буде стабільним, не виключено, що пасажирський склад почне їздити щодня і зможе вмістити значно більше охочих подорожувати країною.

Щодо розкладу, то час відправлення з Ковеля — 15:19, а в Рахові пасажири опиняються вже о 07:50. Такий нічний переїзд цілком зручний для тих, хто хоче прокинутися в Карпатах.

Щодо зупинок, то маршрут охоплює найбільші станції на шляху. №368 проходить через Луцьк, Рівне, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси. У зворотному напрямку — все за тим самим маршрутом, тільки часи інші. Пасажири з початкової станції вирушатимуть о 20:54, а на кінцеву прибуватимуть о 13:32.

"Укрзалізниця" зробила розклад так, аби новий графік поїздів у Волинській області дозволяв прибути до Луцька, Рівного й Львова до 23:00, а в гірській частині маршруту — бути зранку, ще до 08:00.

Нагадаємо, що квитки є у вільному доступі і купити їх можна одним із трьох способів. Це офіційний сайт залізничної компанії, додаток УЗ, або ж каси вокзалів.

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