Новый график поездов в Волынской области сделает передвижение по стране более удобными, поэтому рассказываем, чего ожидать.

Новый график поездов в Волынской области предполагает запуск прямого маршрута из Ковеля в Рахов, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе компании, сначала данный рейс работал в тестовом режиме, но стал постоянным.

Новый график поездов в Волынской области охватил направление, которое до сих пор было удобно далеко не для всех. №368 теперь курсирует как часть маршрута «Ковель – Ужгород», возвращенного еще осенью 2022 года.

Ранее "Укрзализныця" говорила, что речь идет только о двух купейных вагонах, но это только начало. Если спрос будет стабильным, не исключено, что пассажирский состав начнет ездить каждый день и сможет вместить гораздо больше желающих путешествовать по стране.

Что касается расписания, то время отправления из Ковеля - 15:19, а в Раховые пассажиры оказываются уже в 07:50. Такой ночной переезд вполне удобен тем, кто хочет проснуться в Карпатах.

Что касается остановок, то маршрут охватывает самые большие станции на пути. №368 проходит через Луцк, Ровно, Яремче, Татар-Буковель, Ворохту, Ясиню и Квасы. В обратном направлении — все по тому же маршруту, только времена другие. Пассажиры с начальной станции отправятся в 20:54, а на конечную будут прибывать в 13:32.

"Укрзализныця" расписана так, чтобы новый график поездов в Волынской области позволял прибыть в Луцк, Ровно и Львов до 23:00, а в горной части маршрута — быть утром, еще до 08:00.

Напомним, что билеты есть в свободном доступе и купить их можно одним из трех способов. Это официальный сайт железнодорожной компании, приложение УЗ, или кассы вокзалов.

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