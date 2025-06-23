Змінено рух громадського транспорту в Києві через маштабний обстріз з боку рф

Унаслідок ворожої атаки, яка відбулася в ніч проти 23 червня, змінено рух громадського транспорту в Києві та тимчасово перекрито дорогу, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє КМДА.

Через обстріл пошкоджено дорожню інфраструктуру, що унеможливило безпечне пересування в цій частині міста. З огляду на ситуацію, міська влада була змушена оперативно внести зміни до схем кількох маршрутів громадського транспорту.

Попри обмеження, робота київського метрополітену залишається стабільною: всі лінії функціонують у звичайному режимі. Проте слід мати на увазі, що один із виходів зі станції "Святошин" — до Чорнобаївської площі, в бік мосту, — тимчасово зачинений через безпекові причини.

На ділянці вулиці Івана Виговського, де наразі неможливо проїхати, змінено рух громадського транспорту в Києві: маршрути № 4, 5, 26 та 35 слідують лише до площі Валерія Марченка.

Автобус № 32 обслуговує маршрут у напрямку від Литовського проспекту до вулиці Білицької, а автобус № 36ТР курсує між вулицею Північною, проспектом Європейського Союзу, вулицею Чорнобильською — і до тієї ж площі Валерія Марченка.

У районі станції метро "Святошин" також змінено рух громадського транспорту в Києві. Автобуси № 37 та 37А наразі об’їжджають проблемну ділянку через станцію метро "Нивки", автобуси № 90 у напрямку площі Валерія Марченка тимчасово курсують за маршрутом автобуса № 23. Водночас маршрути тролейбусів № 41 залишається ускладненим — можливі затримки.

У зв’язку з вимушеним перекриттям ділянки дороги між вулицями Чорнобильською та Європейського Союзу, автобусний маршрут № 36ТР тимчасово працює за зміненою схемою. Його розділено на два окремих напрямки, які обслуговують пасажирів незалежно один від одного.

Перший напрямок охоплює відрізок від вулиці Північної до проспекту Європейського Союзу. На цьому маршруті автобуси здійснюють пересування у звичайному режимі, обслуговуючи відповідні зупинки та забезпечуючи сполучення для мешканців прилеглих районів.

Другий напрямок організовано від вулиці Чорнобильської до площі Валерія Марченка. Тут також забезпечено безперервний рух, аби пасажири могли без зайвих труднощів дістатися важливих соціальних об’єктів і пересадкових вузлів.

Таке рішення є тимчасовим і зумовлене виключно необхідністю гарантувати безпеку дорожнього руху та уникнути заторів у зоні ремонтних або аварійних робіт.

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