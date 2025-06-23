В результате вражеской атаки, которая произошла в ночь на 23 июня, изменено движение общественного транспорта в Киеве и временно перекрыта дорога, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает КГГА.

Из-за обстрелов повреждена дорожная инфраструктура, что сделало невозможным безопасное передвижение в этой части города. Учитывая ситуацию, городские власти были вынуждены оперативно внести изменения в схемы нескольких рейсов общественного транспорта.

Несмотря на ограничения, работа киевского метрополитена остается стабильной: все линии работают в обычном режиме. Однако следует иметь в виду, что один из выходов со станции "Святошин" - к Чернобаевской площади, в сторону моста, - временно закрыт по причинам безопасности.

На участке улицы Ивана Выговского, где невозможно проехать, изменено движение общественного транспорта в Киеве: рейс № 4, 5, 26 и 35 следуют только до площади Валерия Марченко.

Автобус № 32 обслуживает маршрут в направлении от Литовского проспекта до улицы Белицкой, а автобус № 36ТР курсирует между улицей Северной, проспектом Европейского Союза, улицей Чернобыльской и до той же площади Валерия Марченко.

В районе станции метро "Святошин" изменено движение общественного транспорта в Киеве. Автобусы № 37 и 37А объезжают проблемный участок через станцию ​​метро "Нивки", автобусы № 90 в направлении площади Валерия Марченко временно курсируют по маршруту автобуса № 23. В то же время маршруты троллейбусов № 41 остается усложненным — возможны задержки.

В связи с вынужденным перекрытием участка дороги между ул. Чернобыльской и Европейского Союза автобусный рейс № 36ТР временно работает по измененной схеме. Он разделен на два отдельных направления, которые обслуживают пассажиров независимо друг от друга.

Первое направление охватывает отрезок от Северной улицы до проспекта Европейского Союза. На этом маршруте автобусы совершают передвижения в обычном режиме, обслуживая соответствующие остановки и обеспечивая сообщение для жителей близлежащих районов.

Второе направление организовано от ул. Чернобыльской до площади Валерия Марченко. Здесь также обеспечено непрерывное движение, чтобы пассажиры могли без лишних трудностей добраться до важных социальных объектов и пересадочных узлов.

Такое решение является временным и обусловлено исключительно необходимостью обеспечить безопасность дорожного движения и избежать пробок в зоне ремонтных или аварийных работ.

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