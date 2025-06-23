У Харкові перекриють рух транспорту, проте такі зміни торкнуться лише окремої частини дороги та матимуть тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба міської ради.

У Харкові перекриють рух транспорту на вулиці Чорноземній — обмеження діятиме до 20 липня включно. Заборона руху запроваджена на ділянці в районі перехрестя з вулицею Академіка Грищенка.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства міста, таке рішення пов’язане з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі, що проходить поблизу будинку №31 по вулиці Чорноземній. Ремонтні заходи є необхідними для забезпечення стабільного функціонування газових мереж та безпеки мешканців району.

Через те, що у Харкові перекриють рух транспорту, водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути, враховуючи тимчасові зміни. Об’їзд закритої ділянки можливий через вулиці Академіка Грищенка, Яснополянську, провулок Колоритний та інші прилеглі вулички.

пробки, авто та вантажівки

Міська влада просить з розумінням поставитися до ситуації та обіцяє, що після завершення всіх необхідних робіт пересування буде відновлено у повному обсязі.

Крім цього, зміни ввели на перехресті вулиць Чернишевської та Скрипника. Часткові незручності діятимуть до 30 червня. Як повідомляє Департамент будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з проведенням аварійних робіт на газопроводі.

Проїзд автотранспорту через ремонтні роботи на цих вулицях тепер організовано по-новому. Зокрема можна проїхати лише вільною від робіт смугою пересування.

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