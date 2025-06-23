У Харкові перекриють рух транспорту через планові роботи на окремих ділянках дороги.

У Харкові перекриють рух транспорту, проте такі зміни торкнуться лише окремої частини дороги та матимуть тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба міської ради.

У Харкові перекриють рух транспорту на вулиці Чорноземній — обмеження діятиме до 20 липня включно. Заборона руху запроваджена на ділянці в районі перехрестя з вулицею Академіка Грищенка.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства міста, таке рішення пов’язане з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на газопроводі, що проходить поблизу будинку №31 по вулиці Чорноземній. Ремонтні заходи є необхідними для забезпечення стабільного функціонування газових мереж та безпеки мешканців району.

Через те, що у Харкові перекриють рух транспорту, водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути, враховуючи тимчасові зміни. Об’їзд закритої ділянки можливий через вулиці Академіка Грищенка, Яснополянську, провулок Колоритний та інші прилеглі вулички.

Міська влада просить з розумінням поставитися до ситуації та обіцяє, що після завершення всіх необхідних робіт пересування буде відновлено у повному обсязі.

Крім цього, зміни ввели на перехресті вулиць Чернишевської та Скрипника. Часткові незручності діятимуть до 30 червня. Як повідомляє Департамент будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язані з проведенням аварійних робіт на газопроводі.

Проїзд автотранспорту через ремонтні роботи на цих вулицях тепер організовано по-новому. Зокрема можна проїхати лише вільною від робіт смугою пересування.

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