В Харькове перекроют движение транспорта, однако такие изменения коснутся только отдельной части дороги и будут носить временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба городского совета.

В Харькове перекроют движение транспорта по улице Черноземной — ограничение будет действовать до 20 июля включительно. Запрет движения введен на участке в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко.

По информации Департамента строительства и путевого хозяйства города, такое решение связано с выполнением аварийно-восстановительных работ на газопроводе, проходящем вблизи дома №31 на улице Черноземной. Ремонтные мероприятия необходимы для обеспечения стабильного функционирования газовых сетей и безопасности жителей района.

Поскольку в Харькове перекроют движение транспорта, водителям рекомендуют заранее планировать маршруты, учитывая временные изменения. Объезд закрытого участка возможен через ул. Академика Грищенко, Яснополянскую, Колоритный переулок и другие близлежащие улочки.

Городские власти просят с пониманием отнестись к ситуации и обещают, что после завершения всех необходимых работ передвижение будет возобновлено в полном объеме.

Кроме того, изменения ввели на перекрестке ул. Чернышевской и Скрипника. Частичные неудобства будут действовать до 30 июня. Как сообщает Департамент строительства и путевого хозяйства, ограничения связаны с проведением аварийных ремонтов по газопроводу.

Проезд автотранспорта через ремонтные работы на этих улицах теперь организован по-новому. В частности, можно проехать только свободной от работ полосой передвижения.

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