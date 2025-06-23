Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стало гарячою темою для обговорення, адже це б'є по гаманцях звичайних людей, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області цього разу не пов’язане з загальнонаціональним рішенням. Попри те, що по всій країні у червні діють сталі ціни на газ, електроенергію та воду, у деяких громадах регіону цифри у платіжках виявилися значно більшими.

Кабмін ще у травні затвердив єдину ціну на електроенергію. Вона становить 4.32 за кіловат і діятиме щонайменше до кінця жовтня. Газ також залишився без змін. Населення і далі платитиме 7.96 до весни 2025 року. Проте саме у водопостачанні виникли серйозні коливання.

І хоча підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області не було офіційно оголошене на рівні держави, ситуація на місцях виглядає інакше. Громади, маючи певну автономію, ухвалюють власні рішення. І от приклад — село Вільне, що входить до Губиниської громади. Тут куб води подорожчав до 78 гривень.

Ще зовсім нещодавно мешканці платили приблизно у шість разів менше. Люди обурені. Вони скаржаться на якість води. Кажуть, що вона непридатна навіть для поливу городу. Тим часом представники громади відповідають, що аналізи в межах норми, вода санітарно безпечна, а ціни підняли через економічну необхідність.

Тим часом підприємство, що обслуговує село, вказує на критичну проблему з оплатами. Лише третина домогосподарств справно платить за водопостачання. Загальна заборгованість уже перевищила сто тисяч. А без стабільних надходжень підприємство не має змоги підтримувати роботу системи водопостачання.

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