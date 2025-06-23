Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало горячей темой для обсуждения, ведь это сказывается на кошельках обычных людей, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области в этот раз не связано с общенациональным решением. Несмотря на то, что по всей стране в июне действуют постоянные цены на газ, электроэнергию и воду, в некоторых общинах региона цифры в платежках оказались значительно больше.

Кабмин еще в мае утвердил единую цену на электроэнергию. Она составляет 4.32 за киловатт и будет действовать, по меньшей мере, до конца октября. Газ тоже остался без изменений. Население будет и дальше платить 7.96 до весны 2025 года. Однако именно в водоснабжении возникли серьезные колебания.

Хотя повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области не было официально объявлено на уровне государства, ситуация на местах выглядит иначе. Общины, обладая определенной автономией, принимают собственные решения. И вот пример — село Вольное, входящее в Губинисское общество. Здесь куб воды подорожал до 78 гривен.

Еще совсем недавно жильцы платили примерно в шесть раз меньше. Люди возмущены. Они жалуются на качество воды. Говорят, что она непригодна даже для полива огорода. Между тем представители общины отвечают, что анализы в пределах нормы вода санитарно безопасна, а цены подняли из-за экономической необходимости.

Тем временем предприятие, обслуживающее село, указывает на критическую проблему с оплатами. Только треть домохозяйств исправно платит за водоснабжение. Общая задолженность уже превысила сто тысяч. А без стабильных поступлений у предприятия нет возможности поддерживать работу системы водоснабжения.

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