Питання виплат пенсії у Вінниці підняло тему складнощів з доступом до соціальних виплат і ролі комунікації між пенсіонерами та державними установами.

Пенсія у Вінниці стала причиною скандалу, адже жінка шість місяців не отримувала належні виплати і влаштувала публічний конфлікт у відділенні Укрпошти, за що опинилась у суді, повідомляє Politeka.

Інцидент стався 1 березня 2025 року у відділенні №19 АТ «Укрпошта» у місті Вінниця. За словами правоохоронців, жінка нецензурно висловлювалася на адресу працівників та інших осіб, чим порушила громадський порядок і вчинила дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).

У судових засіданнях вона не з’являлася, а постанова про її примусовий привід залишилась невиконаною. Однак у справі є її письмові пояснення — пенсіонерка наголошує, що така поведінка була реакцією на багатомісячну відсутність пенсійних виплат. За її словами, пенсію їй не видають із жовтня 2024 року, а під час чергового візиту 1 березня їй знову відмовили без жодного пояснення.

Суд, розглянувши матеріали справи, не виніс покарання, а вирішив витребувати додаткову інформацію. Він зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області надати дані щодо можливих заборгованостей: за який період, у якому розмірі та з яких причин. Також аналогічну інформацію повинне надати відділення поштового зв’язку №19 АТ «Укрпошта».

Отже, питання, чому жінка не отримує пенсію у Вінниці, має з’ясуватися лише після надходження офіційних відповідей від ПФУ та пошти. Постанова суду оскарженню не підлягає.

Цей випадок ще раз підняв тему складнощів з доступом до соціальних виплат і ролі комунікації між пенсіонерами та державними установами.

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