Вопрос выплат пенсии в Виннице поднял тему сложностей с доступом к социальным выплатам и роли коммуникации между пенсионерами и государственными учреждениями.

Пенсия в Виннице послужила причиной скандала, ведь женщина шесть месяцев не получала надлежащие выплаты и устроила публичный конфликт в отделении Укрпочты, за что оказалась в суде, сообщает Politeka.

Инцидент произошел 1 марта 2025 в отделении №19 АО «Укрпочта» в городе Винница. По словам правоохранителей, женщина нецензурно высказывалась в адрес работников и других лиц, чем нарушила общественный порядок и совершила мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП).

В судебных заседаниях она не появлялась, а постановление о ее принудительном поводе осталось неисполненным. Однако по делу есть ее письменные объяснения — пенсионерка отмечает, что такое поведение было реакцией на многомесячное отсутствие пенсионных выплат. По ее словам, пенсию ей не выдают с октября 2024 года, а во время очередного визита 1 марта ей снова отказали без объяснения.

Суд, рассмотрев материалы дела, не вынес наказание, а решил истребовать дополнительную информацию. Он обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области предоставить данные о возможных задолженностях: за какой период, в каком размере и по каким причинам. Также аналогичную информацию должно предоставить отделение почтовой связи №19 АО «Укрпочта».

Следовательно, вопрос, почему женщина не получает пенсию в Виннице, должен выясниться после поступления официальных ответов от ПФУ и почты. Постановление суда обжалованию не подлежит.

Этот случай еще раз поднял тему сложностей с доступом к социальным выплатам и роли коммуникации между пенсионерами и государственными учреждениями.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги: что может подорожать.

Также Politeka писала, что украинцам заплатят за размещение переселенцев: как получить компенсацию.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании продуктов: цены растут на крупу, рыбу и не только.