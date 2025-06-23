Пенсія у Львові та використання банківських карток за кордоном є питанням, яке потребує уважності, щоб уникнути непорозумінь.

Українець, який отримує пенсію у Львові через Ощадбанк, зіткнувся з проблемою, повідомляє Politeka.

Банк у чатботі повідомив йому про можливість знімати за кордоном готівку до 12 500 гривень і розраховуватись карткою на суму до 100 тисяч гривень, проте під час поїздки до Польщі його картка не працювала ані для оплати в магазинах, ані для зняття коштів. Чоловік звернувся до суду з вимогою компенсації у розмірі 135 тисяч гривень.

Як випливає з рішення Галицького районного суду Львова від 27 листопада 2024 року, клієнт вважав інформацію банку недостовірною і вимагав пояснень. Ощадбанк же подав заяву про вступ у справу як третя особа, пояснивши, що справа стосується надання банківських послуг і відносин, пов’язаних з банківським рахунком.

Суд встановив, що позов був поданий не до банку як юридичної особи, а до окремих посадових осіб — голови правління та керівника львівської філії. Відповідно до законодавства, вони діють від імені банку і не можуть бути відповідачами у такій справі як фізичні особи. Суд відмовив у задоволенні позову через неналежність відповідача.

Отже, компенсації у 135 тисяч гривень чоловік не отримав. Ця справа підкреслює важливість правильного визначення сторін у судових спорах і ретельного контролю за інформацією, що надається клієнтам банку. Пенсія у Львові та використання банківських карток за кордоном — це питання, яке потребує уважності, щоб уникнути непорозумінь.

Цей випадок також нагадує про важливість уважного ставлення до умов банківських послуг, особливо коли мова йде про міжнародні операції.

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