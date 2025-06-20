Місцевим мешканцям варто бути готовими до обмеження руху у Львівській області, тому розповідаємо, кого саме це стосується.

Обмеження руху у Львівській області почали діяти через високі температури в регіоні, повідомляє Politeka.

Цього літа на дорогах діють нові тимчасові правила для великовантажного транспорту. Вони зачіпають фури вагою понад 24 тонни. Такі заходи запроваджені, щоб захистити асфальт від руйнування, адже спека робить дорожнє покриття особливо вразливим.

Як повідомляє місцева обласна військова адміністрація, обмеження руху у Львівській області стосуються транспорту, навантаженого понад 7 тонн на вісь. І хоча заборона тимчасова, вона може створити певні незручності для водіїв, особливо в періоди денної спеки. Правила діють лише тоді, коли температура повітря піднімається вище +28 градусів.

Обмеження руху у Львівській області передбачають спеціальні місця для відстою вантажівок. Для цього на території регіону облаштували близько 60 стоянок, де водії зможуть перечекати найспекотніші години. На дорогах уже з’явилися відповідні знаки, а перелік стоянок можна знайти у відкритому доступі.

Ці нововведення не торкнуться транспорту, який перевозить специфічні вантажі. Наприклад, це стосується доставки гуманітарної допомоги, військового спорядження, продуктів, що швидко псуються, живих тварин або вантажів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

Такий транспорт зможе рухатися без перепон, навіть у спеку. Для всіх інших такі нововведення діятимуть впродовж усього літа, поки триматиметься висока температура.

Пильнувати за виконанням цих правил будуть співробітники Національної поліції та представники Укртрансбезпеки. Їх завдання — контролювати ситуацію на дорогах, реагувати на порушення та попереджати можливі наслідки перевантаження автошляхів.

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