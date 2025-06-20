Местным жителям следует быть готовы к ограничению движения во Львовской области, поэтому рассказываем, кого именно это касается.

Ограничения движения во Львовской области начали действовать из-за высоких температур в регионе, сообщает Politeka.

Этим летом на дорогах действуют новые временные правила для большегрузного транспорта. Они затрагивают фуры весом более 24 тонн. Такие меры предприняты, чтобы защитить асфальт от разрушения, ведь жара делает дорожное покрытие особенно уязвимым.

Как сообщает местная областная военная администрация, ограничения движения во Львовской области касаются транспорта, груженого более 7 тонн на ось. И хотя запрет временный, он может создать определенные неудобства водителям, особенно в периоды дневной жары. Правила действуют только тогда, когда температура воздуха поднимается выше +28 градусов.

Ограничения движения во Львовской области предусматривают специальные места для отстоя грузовиков. Для этого на территории региона обустроили около 60 стоянок, где водители смогут переждать самые жаркие часы. На дорогах уже появились знаки, а перечень стоянок можно найти в открытом доступе.

Эти нововведения не коснутся транспорта, перевозящего специфические грузы. Например, это касается доставки гуманитарной помощи, военного снаряжения, быстропортящихся продуктов, живых животных или грузов, необходимых для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Такой транспорт сможет двигаться без преград, даже в жару. Для всех остальных такие нововведения будут действовать на протяжении лета, пока будет держаться высокая температура.

Следить за выполнением этих правил будут сотрудники Национальной полиции и представители Укртрансбезопасности. Их задача – контролировать ситуацию на дорогах, реагировать на нарушения и предупреждать возможные последствия перегрузки автодорог.

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