Пенсия во Львове и использование банковских карт за границей является вопросом, который требует внимательности, чтобы избежать недоразумений.

Украинец, получающий пенсию во Львове из-за Ощадбанка, столкнулся с проблемой, сообщает Politeka.

Банк в чатботе сообщил ему о возможности снимать за границей наличные деньги до 12 500 гривен и рассчитываться картой на сумму до 100 тысяч гривен, однако во время поездки в Польшу его карта не работала ни для оплаты в магазинах, ни для снятия средств. Мужчина обратился в суд с требованием компенсации в размере 135 тысяч гривен.

Как следует из решения Галицкого районного суда Львова от 27 ноября 2024, клиент считал информацию банка недостоверной и требовал объяснений. Ощадбанк же подал заявление о вступлении в дело как третье лицо, объяснив, что дело касается предоставления банковских услуг и отношений, связанных с банковским счетом.

Суд установил, что иск был подан не в банк как юридическое лицо, а к отдельным должностным лицам — председателю правления и руководителю львовского филиала. Согласно законодательству они действуют от имени банка и не могут быть ответчиками по такому делу как физические лица. Суд отказал в удовлетворении иска по ненадлежащести ответчика.

Следовательно, компенсации в 135 тысяч гривен мужчина не получил. Это дело подчеркивает важность правильного определения сторон в судебных спорах и тщательного контроля информации, предоставляемой клиентам банка. Пенсия во Львове и использование банковских карт за границей — это вопрос, который требует внимательности, чтобы избежать недоразумений.

Этот случай также напоминает о важности внимательного отношения к условиям банковских услуг, особенно, когда речь идет о международных операциях.

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