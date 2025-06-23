Субсидії для пенсіонерів у Харківській області коригуються з урахуванням реальних доходів, що допомагає підтримати найвразливіші категорії населення.

В Україні провели автоматичний перерахунок субсидій для пенсіонерів у Харківській області на неопалювальний сезон, повідомляє Politeka.

Це стосується громадян, у яких помітно змінилися доходи за останній період, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

У березні 2025 року ПФУ здійснив автоматичний перерахунок для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід або зріс, або зменшився більш ніж на 50%. При цьому враховували прибуток за третій і четвертий квартали 2024 року, порівнюючи з прибутком першого та другого кварталів минулого року, який був основою для нарахування допомоги на опалювальний сезон.

Перерахунок відбувається двічі на рік — у березні та серпні. Пенсійний фонд наголошує, що звертатися особисто не потрібно — всі зміни проводяться автоматично.

Розмір може змінитися залежно від прибутків: якщо дохід домогосподарства зменшився, субсидія може зрости, якщо ж — навпаки, зменшитись.

Щоб дізнатися актуальну суму виплати, потрібно зайти на офіційний сайт Пенсійного фонду України та авторизуватися через КЕП, “Дія.Підпис” або ID.GOV.UA. У меню обирайте розділ “Моя субсидія”, де відображається оновлений розмір допомоги.

У ПФУ наголошують, що виплати здійснюються в межах уже призначеного терміну, просто з новим розміром, тож писати заяви чи надавати додаткові довідки не потрібно. Вся процедура повністю автоматизована, достатньо лише перевірити суму в особистому кабінеті.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області коригуються з урахуванням реальних надходжень, що допомагає підтримати найвразливіші категорії населення в умовах змін економічної ситуації.

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