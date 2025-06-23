Субсидии для пенсионеров в Харьковской области корректируются с учетом реальных доходов, что помогает поддержать уязвимые категории населения.

В Украине произвели автоматический пересчет субсидий для пенсионеров в Харьковской области на неотапливаемый сезон, сообщает Politeka.

Это касается граждан, у которых заметно поменялись доходы за последний период, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В марте 2025 года ПФУ произвел автоматический перерасчет для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход либо возрос, либо уменьшился более чем на 50%. При этом учитывали прибыль за третий и четвертый кварталы 2024 года, сравнивая с прибылью первого и второго кварталов прошлого года, которая была основой для начисления пособия на отопительный сезон.

Пересчет происходит дважды в год – в марте и августе. Пенсионный фонд отмечает, что обращаться лично не нужно — все изменения производятся автоматически.

Размер может измениться в зависимости от доходов: если доход домохозяйства уменьшился, субсидия может возрасти, если же, наоборот, уменьшиться.

Чтобы узнать актуальную сумму выплаты, нужно зайти на официальный сайт Пенсионного фонда Украины и авторизироваться через КЭП, Действие. Подпись или ID. GOV.UA. В меню выберите раздел “Моя субсидия”, где отображается обновленный размер помощи.

В ПФУ подчеркивают, что выплаты производятся в пределах уже назначенного срока, просто с новым размером, поэтому писать заявления или предоставлять дополнительные справки не нужно. Вся процедура полностью автоматизирована, достаточно проверить сумму в личном кабинете.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области корректируются с учетом реальных поступлений, что помогает поддержать наиболее уязвимые категории населения в условиях экономической ситуации.

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