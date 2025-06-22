Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області продовжують облаштовувати в гуртожитках, готелях і медичних закладах регіону, повідомляє Politeka.
Повний перелік адрес та контактів, де переселенці можуть тимчасово зупинитися, оприлюднили на основі наказу Мінреінтеграції №252.
У списку нижче наведено кількість облаштованих ліжок і доступних на момент публікації місць. Проте варто враховувати, що інформація може змінюватися, тому перед зверненням обов’язково зателефонуйте за вказаними контактами та уточніть актуальну інформацію. Проживання для переселенців — безкоштовне, але, найімовірніше, доведеться сплачувати за комунальні послуги.
Адреси, де наразі доступне або було доступне безкоштовне житло для ВПО у Харківській області:
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вул. Отакара Яроша, буд. 11
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Отакара Яроша, буд. 10
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Студентська, буд. 5/1
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Студентська, буд. 5/4
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Отакара Яроша, буд. 7
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Чкалова, буд. 3 – 48 кімнат / 170 ліжок
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пров. Електроінструментальний, буд. 6
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вулиця Краснодарська, буд. 171-Б
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пров. Руставелі, буд. 7
Варто зауважити, що у гуртожитках функціонують дитячі кімнати та простори психологічної підтримки. Кімнати мебльовані, однак, за даними омбудсмана, є нестача шаф і ліжок, а також проблеми з укриттями та резервним електроживленням.
Більшість приміщень не адаптовані для осіб із порушеннями мобільності, а деякі ще перебувають у стадії ремонту. Усі контакти доступні для попереднього зв’язку з відповідальними особами.
Перед заселенням обов’язково уточнюйте не лише наявність вільних місць, а й умови проживання, можливість реєстрації, необхідні документи (паспорт, ІПН, довідка ВПО).
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