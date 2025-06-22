Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области продолжают обустраивать в общежитиях, гостиницах и медицинских заведениях региона, сообщает Politeka.
Полный список адресов и контактов, где переселенцы могут временно остановиться, обнародовали на основании приказа Минреинтеграции №252.
В списке ниже приведено количество обустроенных кроватей и доступных на момент публикации мест. Однако следует учитывать, что информация может изменяться , поэтому перед обращением обязательно позвоните по указанным контактам и уточните актуальную информацию. Проживание для переселенцев — бесплатное, но, скорее всего, придется платить за коммунальные услуги .
Адреса, где сейчас доступно или было доступно бы бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области:
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ул. Отакара Яроша, дом 11
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Отакара Яроша, дом. 10
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Студенческая, дом 5/1
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Студенческая, дом. 5/4
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Отакара Яроша, дом 7
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Чкалова, дом. 3 – 48 комнат / 170 коек
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пров. Электроинструментальный, дом. 6
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улица Краснодарская, дом 171-Б
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пров. Руставели, дом. 7
Стоит отметить, что в общежитиях функционируют детские комнаты и психологическая поддержка . Комнаты меблированы, однако, по данным омбудсмана, есть недостаток шкафов и кроватей , а также проблемы с укрытиями и резервным электропитанием .
Большинство помещений не адаптированы для лиц с нарушениями мобильности, а некоторые находятся в стадии ремонта. Все контакты доступны для предварительной связи с ответственными лицами.
Перед заселением обязательно уточняйте не только наличие свободных мест , но и условия проживания , возможность регистрации, необходимые документы (паспорт, ИНН, справка ВПЛ).
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