Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области доступно по многим адресам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области продолжают обустраивать в общежитиях, гостиницах и медицинских заведениях региона, сообщает Politeka.

Полный список адресов и контактов, где переселенцы могут временно остановиться, обнародовали на основании приказа Минреинтеграции №252.

В списке ниже приведено количество обустроенных кроватей и доступных на момент публикации мест. Однако следует учитывать, что информация может изменяться , поэтому перед обращением обязательно позвоните по указанным контактам и уточните актуальную информацию. Проживание для переселенцев — бесплатное, но, скорее всего, придется платить за коммунальные услуги .

Адреса, где сейчас доступно или было доступно бы бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области:

ул. Отакара Яроша, дом 11

Отакара Яроша, дом. 10

Студенческая, дом 5/1

Студенческая, дом. 5/4

Отакара Яроша, дом 7

Чкалова, дом. 3 – 48 комнат / 170 коек

пров. Электроинструментальный, дом. 6

улица Краснодарская, дом 171-Б

пров. Руставели, дом. 7

Стоит отметить, что в общежитиях функционируют детские комнаты и психологическая поддержка . Комнаты меблированы, однако, по данным омбудсмана, есть недостаток шкафов и кроватей , а также проблемы с укрытиями и резервным электропитанием .

Большинство помещений не адаптированы для лиц с нарушениями мобильности, а некоторые находятся в стадии ремонта. Все контакты доступны для предварительной связи с ответственными лицами.

Перед заселением обязательно уточняйте не только наличие свободных мест , но и условия проживания , возможность регистрации, необходимые документы (паспорт, ИНН, справка ВПЛ).

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