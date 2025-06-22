Подорожчання проїзду в Київській області стало наслідком накопичених проблем, адже попередня зміна тарифів відбувалася ще у 2022 році.

Подорожчання проїзду в Київській області стало серйозним викликом для мешканців багатьох приміських населених пунктів, які щодня змушені діставатися до столиці маршрутками, повідомляє Politeka.

Найбільше це відчули жителі Обухова, Українки та навколишніх сіл, де ціни на проїзд зросли майже вдвічі, викликавши хвилю обурення серед пасажирів.

Зокрема перевізник ТОВ «Обухівтранс» змінив тарифи: тепер поїздка до київських Видубичів із Обухова чи Українки коштує 70 гривень, а з віддаленого села Долина — вже 115 гривень.

Представники компанії пояснюють підвищення цін суттєвим зростанням витрат — здорожчало пальне, технічне обслуговування, страхування, а також запчастини. Утримувати тарифи на довоєнному рівні стало фінансово неможливо.

Водії маршруток визнають, що нові ціни є непопулярним рішенням, однак без цього довелось би скорочувати рейси або й зовсім знімати деякі маршрути з обслуговування. Така ситуація може призвести до транспортної ізоляції для окремих сіл.

Олексій Павленко, голова місцевої Асоціації перевізників, вважає, що варто було діяти поступово — піднімати тарифи щороку на 10 гривень. Але, за його словами, час для поетапного підвищення втрачено, і тепер доводиться вдаватися до жорсткіших заходів.

Подорожчання проїзду в Київській області стало наслідком накопичених проблем, адже попередня зміна тарифів відбувалася ще у 2022 році, тоді як витрати на перевезення суттєво зросли. Для багатьох це не просто питання вартості квитка — це питання доступності роботи, освіти та медицини у Києві.

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