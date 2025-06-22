Подорожание проезда в Киевской области стало следствием накопившихся проблем, ведь предварительное изменение тарифов происходило еще в 2022 году.

Подорожание проезда в Киевской области стало серьезным вызовом для жителей многих пригородных населенных пунктов, ежедневно вынужденных добираться до столицы маршрутками, сообщает Politeka.

Больше всего это ощутили жители Обухова, Украинки и окрестных сел, где цены на проезд выросли почти вдвое, вызвав волну возмущения среди пассажиров.

В частности, перевозчик ООО «Обуховтранс» изменил тарифы: теперь поездка в киевские Выдубичи из Обухова или Украинки стоит 70 гривен, а из отдаленного села Долина — уже 115 гривен.

Представители компании объясняют повышение цен существенным ростом затрат — удорожало горючее, техническое обслуживание, страхование, а также запчасти. Удерживать тарифы на довоенном уровне стало финансово невозможно.

Водители маршруток признают, что новые цены являются непопулярным решением, однако без этого пришлось бы сокращать рейсы или совсем снимать некоторые маршруты с обслуживания. Такая ситуация может привести к транспортной изоляции отдельных сел.

Алексей Павленко, глава местной Ассоциации перевозчиков, считает, что стоило действовать постепенно — поднимать тарифы ежегодно на 10 гривен. Но, по его словам, время для поэтапного повышения упущено, и теперь приходится прибегать к более жестким мерам.

Подорожание проезда в Киевской области стало следствием накопившихся проблем, ведь предварительное изменение тарифов происходило еще в 2022 году, тогда как расходы на перевозку существенно выросли. Для многих это не просто вопрос стоимости билета – это вопрос доступности работы, образования и медицины в Киеве.

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