Обмеження руху транспорту в Києві очікуються вже цієї суботи, 21 червня, повідомляє Politeka.

З 8:00 до 21:00 на розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря триватимуть дорожні роботи. Як повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації, працівники КП ШЕУ Деснянського району вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Рух транспорту на ділянці буде частково обмежений, тож водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, об’їжджати місце проведення робіт. Обмеження впроваджуватимуть поступово, відповідно до ходу ремонтних робіт, щоб мінімізувати незручності для містян.

Окрім цього, часткове перекриття продовжує діяти й на вулиці Богатирській – до 6 липня там триває капітальний ремонт дороги в напрямку Вишгорода. Це також впливає на транспортний потік, тож мешканцям правобережної частини столиці слід зважати на можливі затримки.

Обмеження руху транспорту в Києві відбуваються у межах планових ремонтних кампаній із покращення дорожньої інфраструктури. Міська влада закликає з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, що у Київській області також відбулося подорожчання проїзду. Ідеться не лише про жителів самого Обухова, а й про мешканців Українки та навколишніх сіл. Тепер за звичну поїздку до Києва доведеться викласти значно більше, ніж раніше.

Перевізники пояснюють, що немає іншого шляху вирішити проблеми, які накопичились. Все росте в ціні, від пального до технічного обслуговування автобусів. І якщо не переглядати тарифи, транспорт просто перестане курсувати.

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